Norske ungdommar på Kos lauslatne

utenriks

Det opplyser ein av dei som var fengsla, til avisa. Ungdommane blei opphavleg arresterte fordi det skulle ha vore planlagt ein slåstkamp mellom kommande russ frå to norske byar.

Nordmennene blei arresterte natt til fredag

– Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale styresmakter og vil yte konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldande rammer for bistand til fengsla norske borgarar i utlandet, seier pressevakt Kari Eken Wollebæk i utanriksdepartementet.

Kommande russ

Dei arresterte skal vere deltakarar på ein tur for kommande russ. VG har snakka med fem ulike personar, med nær kjennskap til hendingane den siste veka, som alle seier at det natt til fredag var planlagt ein slåstkamp mellom russ frå to ulike norske byar. Fleire vitne seier at det har vore slåstkampar gjennom heile veka. Avisa har fått tilsendt to videoar som viser brutale slåstkampar, der nordmenn skal vere involvert.

Ifølgje NRK var seks av gutane – dei som var over 18 år – i retten fredag.

Ein av turdeltakarane fortel at dei arresterte blei tatt av politiet i hovudbargata på Kos mellom halv eitt og halv to natt til fredag.

– Ingen forstod kva som skjedde, seier han.

– Rakk ikkje flyet

Dagleg leiar Ronny Helmersen på West Bar på Kos seier til Dagbladet at det har vore «ypping og bråking» over fleire dagar mellom ungdom frå to russebussar.

Etter det Dagbladet kjenner til, skulle russen etter planen heim med fly til Noreg fredag. Ingen av dei som blei sett på glattcelle, rakk flyet, ifølgje Helmersen.

(©NPK)