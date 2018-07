Overlevande i Laos stiller spørsmål ved dødstal

utenriks

Så langt har styresmaktene meldt om 27 omkomne og 131 sakna etter ulykka ved vasskraftverket i provinsen Attapeu sør i Laos måndag. Samtidig meiner fleire hjelpeorganisasjonar at styresmaktene prøver å dysse ned situasjonen, og lokalbefolkninga trur det kan dreie seg om så mange som 300 døde, ifølgje BBC.

Kanalen skriv at den kommunistiske regjeringa i landet er svært sparsommeleg med informasjon om leiteaksjonen og understrekar at heile episoden er flau for dei. Styresmaktene i Laos har nemleg lenge ønskt å markere seg på energimarknaden i Sør-Asia.

Mange stiller nå spørsmål ved korleis eit splitter nytt anlegg kunne breste på denne måten. Tusenvis av menneske er framleis isolerte i vassmassane, og seks landsbyar står under vatn. Lokale styresmakter seier det er desperat behov for klede, vatn, mat, medisinar og pengar. Bønna er retta til næringslivet, regjeringspartiet, organisasjonar, forsvaret og alle andre som kan hjelpe til med noko.

