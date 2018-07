Putin inviterer Trump til Moskva

utenriks

Den russiske presidenten kom med utsegna til reporterar i Johannesburg i Sør-Afrika etter eit toppmøte i den såkalla BRICS-gruppa, som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Putin sa også at han er klar til å reise til Washington om han blir invitert dit.

Trump hadde eigentleg tenkt å invitere Putin til Det kvite hus i haust, men sikkerheitsrådgivaren til Trump John Bolton opplyste onsdag at besøket er utsett på grunn av granskinga til spesialetterforskar Robert Mueller av påstandane om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalet i 2016.

– Presidenten meiner at det neste bilaterale møtet med president Putin bør finne stad etter at Russland-heksejakta er over, så vi er blitt samde om at det blir etter årsskiftet, sa Bolton.

Trump og Putin heldt tidlegare i juli eit bilateralt møte i Helsingfors.

I kjølvatnet av møtet har Trump fått kraftig kritikk for ikkje å ta mistankane om russiske valinnblanding tilstrekkeleg på alvor.

