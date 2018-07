Trump avviser at han visste om møtet i Trump Tower

utenriks

Møtet fann stad i Trump Tower i juni 2016, mens valkampen gjekk føre seg.

CNN melde torsdag at den tidlegare advokaten til president Trump, Michael Cohen, seier at Trump senior kjente til dette møtet på førehand. CNN viste til anonyme kjelder som sa at Cohen var villig til å orientere Mueller om dette.

– NEI. Eg kjente ikkje til møtet med sonen min, Don Jr, tvitra Trump fredag.

Cohen sjølv deltok ikkje på møtet i Trump Tower, og han ikkje lagt fram noko materiale som beviser at presidenten visste om det på førehand. Cohen skal heller ikkje ha noko opptak av kva som blei sagt.

Leiarane for valkampen til Trump skal i forkant av møtet ha fått inntrykk av at ein russisk advokat, med gode kontaktar til Moskva, skulle tilby dokument som ville vere øydeleggjande for Hillary Clinton, som alle på det tidspunkt trudde ville vinne valet.

Omstenda rundt dette møtet er noko av kjernen i granskinga til spesialetterforskar Robert Mueller av det såkalla Russlandssporet, påstandar om at russarane prøvde å påverke presidentvalet.

(©NPK)