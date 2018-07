utenriks

Fråsegna kjem kort tid etter at den russiske presidenten uttalte at han var klar til å dra til Washington, og at han også hadde invitert Trump til Moskva.

– President Trump ser fram til å ha besøk av president Putin i Washington på nyåret, og han er open for å besøkje Moskva dersom han får ein formell invitasjon, heiter det frå Det kvite hus.

(©NPK)