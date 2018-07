USA klarte ikkje fristen for familiegjenforeining

utenriks

Over 2.500 barn vart skilde frå foreldra sine da Trump-administrasjonen i vår innførte ein nulltoleransepolitikk mot folk som kryssar grensa til USA utan rett dokumentasjon. USAs helseminister Alex Azar seier det dreier seg om «under 3.000» barn til saman.

Dette skapte reaksjonar over heile verda, og Donald Trump underteikna seinare ein presidentordre som gjorde om på praksisen med å splitte opp familiar, men da var allereie fleire tusen barn sette i interneringsleirar ved grensa til Mexico eller sende til mottakssenter og fosterfamiliar rundt om i heile USA.

Fristen for å føre dei minste barna saman med foreldra igjen gjekk eigentleg ut måndag, men ein føderal dommar utsette fristen nokre dagar. Bakgrunnen for dette var at styresmaktene sa at dei trong meir tid til å stadfeste identiteten til alle barna og foreldra deira.

(©NPK)