36 kvinner og barn bortførte av IS i Syria

Kvinnene og barna høyrer til folkegruppa drusarar, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Drusarane utgjer den største delen av befolkninga i Sweida-provinsen sør i Syria.

Fire av kvinnene har klart å rømme, mens to andre er døde, seier sjef Rami Abdulrahman i SOHR.

Sytten menn frå dei same områda er sakna, men det er uklart om også dei er bortførte, seier han.

IS har førebels ikkje tatt på seg ansvaret for bortføringane.

Onsdag vart over 220 menneske drepne i ei rekke sjølvmordsaksjonar og andre angrep frå IS i Sweida-provinsen sør i Syria. Blant offera for blodbadet onsdag var minst 127 sivile. Dei andre høyrde til i regimevennlege militsar, dei aller fleste av dei lokale innbyggjarar som hatt tatt til våpen for å forsvare hus og heim.

IS-krigarar skaut òg innbyggjarar i heimane deira før den ytterleggåande islamistgruppa tok over fleire landsbyar i provinsen, ifølgje SOHR.

Regimestyrkane dreiv likevel IS-krigarane ut av landsbyane før dagen var omme.

