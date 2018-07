New York Times-topp åtvara Trump mot retorikken mot pressa

utenriks

Sulzberger møtte Trump 20. juli etter invitasjon frå Det kvite hus. Partane var einige om å halde møtet hemmeleg, og slik har det vore inntil Trump tvitra om det søndag.

– Eg hadde eit svært godt og interessant møte i Det kvite hus med Sulzberger. Vi brukte mykje tid på dei store mengdene med falske nyheiter som blir publiserte av media, og korleis falske nyheiter har vorte eit uttrykk. Fiende av folket! Trist, skreiv han.

Sulzberger gav kort tid ette ut ei fråsegn gjennom den New York-baserte avisa, og skildrar der møtet som uvanleg tøft og direkte.

– Eg fortalde presidenten direkte at eg meiner språkbruken hans ikkje berre er splittande, men òg i aukande grad farleg, poengterer Sulzberger.

Utgivaren og journalisten meiner at statsleiarar i ein del land bruker Trumps retorikk mot media for å få journalistar til å teie.

– Eg fortalde han at sjølv om uttrykket «falske nyheiter» er usant og skadeleg, så er eg langt meir uroa over at han stemplar journalistar som «fiendar av folket». Eg åtvara han om at det inflammatoriske språket hans bidrar til den aukande trusselen mot journalistar, og at det kan leie til vald, legg Sulzberger til.

– Eg bad han derfor revurdere angrepa sine mot journalistar. Retorikken hans er farleg og skadeleg for landet vårt, seier han.

Også redaktøren for dei redaksjonelle leiarartiklane i New York Times, James Bennet, deltok på møtet, skriv AFP.

(©NPK)