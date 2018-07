Norske aktivistar skal vere fengsla i Israel

utenriks

Torstein Dahle, leiar for Ship to Gaza Norway, organisasjonen som står bak seglasen, fortel overfor NRK at dei 22 aktivistane, fleire av dei norske, no er fengsla. Verken israelske styresmakter eller utanriksdepartementet har derimot så langt stadfesta dette.

– Vi veit at dei er frakta til eit fengsel i Ramla i Israel og antakelegvis blir avhøyrde der. Det er all informasjon vi har på det noverande tidspunkt, seier han.

Ifølgje Ship to Gaza var den norske båten 53 nautiske mil frå Gaza og oppheldt seg i internasjonalt farvatn då den blei stoppa. Ship to Gaza Norway fekk melding om at den blei stoppa søndag.

Kårstein hadde medisinsk utstyr og ikkje-valdsaktivistar frå ei rekke land om bord. Toktet føyer seg inn i ei rekke forsøk sidan 2010 på å bryte den israelske blokaden av den vesle palestinske enklaven lengst aust i Middelhavet.

Fleire profilerte fagforeiningsfolk, deriblant leiar Mette Nord i Fagforbundet, har underskrive eit opprop om handling for å lauslate aktivistane.

– Det er uakseptabelt at eit skip med medisinsk utstyr blir stoppa og sett i arrest i internasjonalt farvatn. Dette er ein blokade som er heilt uakseptabel, seier Nord til FriFagbevegelse.

Femten stortingsrepresentantar har signert oppropet i skrivande stund: Alle representantane til SV, den eine stortingsrepresentanten til Raudt og tre av representantane til Arbeidarpartiet har signert. Også ein svensk riksdagsrepresentant har signert.

Utanriksdepartementet (UD) seier dei arbeider med å få stadfesta opplysningane om kva som skal ha skjedd med det norske fartøyet.

