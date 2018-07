Nye skogbrannar i Sverige kan vere påsette

utenriks

Den svenske Brann- og redningstenesta (MSB) opplyste måndag at dei største skogbrannane som har herja i Sverige dei siste vekene, var under kontroll.

Ifølgje operasjonssjef i MSB Mikael Tofvesson brenn det framleis mange stadar, men brannane spreier seg ikkje lenger.

Totalforbodet mot grilling i eigne hagar blei derfor oppheva i fleire fylke, men beredskapen er framleis høg.

Kan vere påsett

Få timar seinare blei det derimot meldt om nye skogbrannar i Värmland, og svensk politi mistenkjer at dei kan vere starta med vilje.

– Når det byrjar å brenne samtidig på to stadar, må vi ha i tankane at dei kan vere påsette, seier pressetalsperson i politiet Tommy Lindh.

– Det er sjeldan vi finn direkte spor ettersom desse brenne opp. Vi får analysere hendingane og gjere åstadgranskingar i den grad det går an.

Ekstrem risiko

Dei to brannane oppstod i området mellom Arvika og Karlstad og er ikkje under kontroll, seier leiaren for redningstenesta i Karlstad-regionen, Nils Weslien, til Aftonbladet.

– Det er sol og veldig, veldig varmt her, så det er ekstremt stor brannrisiko i det midtre og sørlege Sverige, seier han.

To franske brannfly, som har deltatt i sløkkinga i Sverige, vender likevel nasen heimover tysdag. Ein av grunnane er at brannrisikoen no blir rekna for å vere endå høgare i Sør-Europa.

Ettersløkking

Den store brannen som har rast i Älvdalen i to veker, er under kontroll, og også i andre brannramma område er evakuerte innbyggjarar i ferd med å flytte tilbake.

Heller ikkje i Hälsingland har skogbrannane spreidd seg det siste døgnet, og mannskapa prioriterer no ettersløkking og rydding av branngater.

– Dette betyr ikkje at elden er sløkt. Langt derifra. Det skal vi halde på med lenge, sikkert i eit par veker. Men brannen kjem ikkje til å spreie ser ytterlegare, seier ein talsmann for brannmannskapa i Hälsingland, Patrik Åhnberg.

