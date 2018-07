Pårørande frå MH370-flyet er skuffa etter ny rapport om flystyrten

utenriks

Ein ny offisiell rapport om flyet som forsvann for fire år sidan på veg frå Kuala Lumpur til Beijing med 239 personar, gav få svar til frustrerte pårørande.

Ifølgje dei pårørande gav rapport-brifinga ingen svar med unntak av lange skildringar av søket, som så langt har gitt få resultat.

– Det er så skuffande, sa Intan Maizura Othman, som mista mannen sin i flyforsvinninga.

Dei pårørande vart etter kvart så sinte at det kokte over, noko som til slutt førte til ein høglydt krangel med tenestemenn frå styresmaktene, ifølgje Othman.

I den uavhengige rapporten blir det kjent at årsaka til forsvinninga framleis er ukjent, men at ein ikkje kan sjå bort frå at ein tredjepart har vore årsak til forsvinninga.

Ingen veit kva som skjedde med flyet, som truleg har styrta i havet. Berre enkelte vrakdelar frå flyet er funne.

Eit funn av vrakrestar avgrensa først leitinga til eit 25.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Sidan vart området utvida til 112.000 kvadratkilometer.

Søket etter flyet vart avslutta i januar 2017, men vart tatt opp igjen tidlegare i år etter at styresmaktene i Malaysia gav grønt lys til det amerikanske selskapet Ocean Infinity til å søkje etter vraket eller «svartboksane». Det nye søket vart avslutta i Juni.

