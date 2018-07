Rasistar og nynazistar på vallistene til Kongressen i USA

utenriks

Ekstremisme og fåkunne og openlyse tilhengarar av kvit overmakt og antisemittisme har fått ny vind i segla under USAs president Donald Trump, meiner fleire ekspertar.

– Trumps intolerante språkbruk har opna ei dør i politikken som ikkje var der før, seier Heidi Beirich, som sidan 1999 har følgt hatefulle grupper for den antirasistiske menneskerettsgruppa Southern Poverty Law Center (SPLC).

– Det har alltid vore nynazisme på overflata ein del stader, men dette har skote fart og fått eit anna omfang enn før, seier Beirich.

Nynazisme og rasisme

I delstaten Illinois er Arthur Jones ein av republikanarkandidatane til Kongressen. Han er erklært nynazist og har kalla holocaust den «største, mørkaste løgna i historia».

Sjølv om hans eige parti meinte han var nazist og tok avstand frå han, vann han primærvalet i delstaten etter å ha stilt utan motstand i det som tradisjonelt er eit område der demokratane dominerer.

Det same problemet har republikanarane opplevd fleire andre stader. Russel Walker, som stiller som kandidat til delstatsforsamlinga i North Carolina, har uttalt at det ikkje er noko feil med å vere rasist, og at jødane er "Satans etterfølgjarar".

Republikanarane i North Carolina har tatt sterkt avstand frå Walker og bedt han tre til side. Men Walker nektar å lystre etter at han slo republikanaren John W. Imbaratto i primærvalet i mai.

Alt right-rørsla

I Wisconsin er Paul Nehlen den leiande republikanske kandidaten til å fylle den plassen som leiaren i Representanthuset, Paul Ryan, har i dag. Nehlen har segla opp som leiar for den såkalla «alt right-rørsla». Kritikarane hevdar at han kjem til å gi tilhengarane av kvit overmakt og antisemittar sterkare fotfeste i amerikansk kultur og politikk.

Rick Tyler, ein Trump-tilhengar som prøver å bli vald til kongressen i Tennessee, har eit bilete av sørstatsflagget hengjande over Det kvite hus på kampanjenettsidene sine. På ein av reklameplakatane for Tylers valkamp står det «gjer USA kvitt igjen».

I California var antisemitten John Fitzgerald nær å bli republikanarkandidat etter å ha fått automatisk støtte som einaste kandidat. Men så oppdaga partiet dei antisemittiske kommentarane hans og trekte støtta i siste liten, skriv New York Times.

Likevel stiller han som uavhengig kandidat mot demokraten Mark DeSaulnier i eit valdistrikt nordaust for San Francisco.

Kunne betydd «døden»

– Openlys fåkunne tydde inntil nyleg politisk død for ein kandidat, seier Beirich. Men i det noverande politiske klimaet betyr ikkje denne typen retorikk slutten på ein politisk karriere.

– Ved å fullstendig ignorere slike tabu har Trump vist ein veg til valsiger som folk ikkje tidlegare trudde kom til å virke, seier Beirich.

Dei fleste av dei meir ekstreme kandidatane stiller likevel i valdistrikt der det historisk sett har vore klart demokratisk fleirtal, og sjansane for at nokon av dei blir valde, er nokså små. Det merkverdige er at ein no kan lufte slike haldningar i full offentlegheit, utan å bli støytte ut i det politiske mørket.

(©NPK)