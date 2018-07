utenriks

Tsipras besøkte måndag morgon landsbyen Mati, som vart hardast ramma av brannane som kom ut av kontroll 23. juli. 25 personar er framleis sakna.

På Twitter skreiv statsministeren at han møtte innbyggjarar, teknikarar, soldatar, brannmannskap og frivillige.

Da forsvarsminister Panos Kammenos besøkte ein av dei hardast ramma landsbyane torsdag, vart han skjelt ut av rasande innbyggjarar som fortalde at brannvesenet ikkje eingong var klar over at det brann, da folk kontakta dei.

(©NPK)