Talet på omkomne i skogbrannane i California stig til sju

Ein hær av brannmannskap frå heile landet kjempa måndag iherdig for å vinne kontroll over 17 store skogbrannar som har lagt fleire titals eksklusive eigedommar i oske og som feiar over knusktørr skog og mark i eit inferno av røyk og varme.

Tusenvis av mål med dyrka mark står igjen som rykande øydemark. Ei tjukk tåke heng over ein stor del av det nordlege California. Sikten er dårleg, og mange slit med pusteproblem.

Kontoret til guvernøren opplyser at 12.000 brannmannskap frå så langt unna som Florida og New Jersey er spreidde rundt i delstaten.

– Eg har budd i dette lokalsamfunnet heile livet. Aldri har eg sett ein brann med slik destruktiv kraft, seier Leonard May frå Shasta County.

Alyce Macken fortel at ho og mannen blei vekte av sheriffen klokka fem om morgonen med beskjed om at dei hadde eit kvarter på å komme seg unna. Den pensjonerte Alyce fortel at ho trefte panikkslagne naboar på eit lokalt kjøpesenter, og at ho der såg heimen sin gå opp i flammar.

– Det var som ein tornado av flammar som feia over åskammen og tok både huset vårt og huset til naboen, fortel ho. Rundt 38.000 er evakuerte frå Shasta County åleine.

