Trump rosar innvandringspolitikken til Italia

– Han har inntatt ei fast haldning når det gjeld immigrasjon, sa ein smilande president Donald Trump då han måndag tok imot den italienske statsministeren.

– Mange andre europeiske land bør gjere det same.

Trump hylla Conte for å gjere «ein fantastisk jobb» og sa at dei to fann tonen under G7-toppmøtet i Canada nyleg.

Den nye regjeringa i Italia fører ein knallhard asyl- og innvandringspolitikk og nektar blant anna båtar frå frivillige organisasjonar som bergar menneske i havsnød i Middelhavet, å legge til kai i Italia.

Conte leiar ei regjering beståande av den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og den innvandringsfiendtlege og sterkt høgreorienterte Ligaen.

Italienske medium trur besøket hos Trump vil styrke stillinga til Conte i heimlandet, der han har hamna noko i skuggen av Ligaens leiar Matteo Salvini.

Også søndag kapra Salvini overskrifter då han markerte fødselsdagen til Benito Mussolini ved å legge ut fascistdiktatorens velkjente sitat «mange fiendar, mykje ære» på Facebook.

Forutan samanfallande syn på behovet for ein streng asyl- og innvandringspolitikk, er Conte også skjønt einig med Trump om behovet for å betre forholdet til Russland.

– Eg trur det ville ha vore bra for Russland, eg trur det ville ha vore bra for USA og eg trur det ville ha vore bra for alle G7-landa, sa Trump måndag, noko Conte slutta seg til.

