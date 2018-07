Dødstalet stig etter skogbrannane i Hellas

utenriks

Fleire personar er blitt funne i vatnet etter herjingane til skogbrannen.

Natt til tysdag var det nok ei justering av dødstalet etter at dykkarar fann endå ein død person i området der skogbrannen braut ut omkring 30 kilometer aust for Aten 23. juli.

Brannen er den mest daudelege i Hellas på mange tiår, og det ein fryktar at talet på omkomne kan stige ytterlegare ettersom fleire framleis er sakna.

Mange av dei omkomne er funne i vatnet fordi dei drukna i forsøket på å sleppe unna flammane. Måndag fekk kystvakta bistand frå spesialdykkarar med undervasscooterar som kan brukast på 120 meters djupne.

Fleire enn 3.500 bustader har blitt skadde av brannen, av dei er over 1.000 å rekne som totalskadde.

– Brannen spreidde seg 5 kilometer på 90 minutt i eit område der 20.000 menneske oppheldt seg. Under dei forholda var det ikkje mogleg å gjennomføre ei komplett og organisert evakuering, seier talsperson for styresmaktene Dimitris Tzanakopoulos.

Greske styresmakter har fått krass kritikk for manglande beredskap, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han tar det politiske ansvaret for branntragedien. Regjeringa har varsla at dei vil be om råd frå andre EU-land når dei reorganiserer sivilforsvaret i landet.

Måndag kveld var omkring 500 personar samla utanfor den greske nasjonalforsamlinga for å legge ned blomar og tenne lys for offera etter brannen.

