Human Rights Watch ber om gransking av utstrekt bruk av tortur i Irak

– Tortur er vanleg i det irakiske rettssystemet, men dommarar manglar prosedyrar for korleis dei handtere skuldingar om tortur, seier direktør for Midtausten-regionen til menneskerettsgruppa, Lama Fakih.

Ho viser til at dei tiltalte, inkludert mange som er mistenkte for å tilhøyre IS, ikkje får rettferdig behandling så lenge sikkerheitsstyrkane kan bruke tortur til å få fram tilståingar.

Rundt 20.000 personar blei arresterte i dei tre åra det tok Irak å drive IS ut av landet. I 2014 hadde IS kontroll over enorme landområde i det nordlege og vestlege Irak.

HRW fant at i 22 av 30 saker som blei undersøkte i Bagdad, hadde dommarane nekta å sjå nærmare på påstandar om tortur.

– I nokre tilfelle beordra dommarane medisinsk undersøking av dei tiltalte og fann teikn på bruk av tortur. Men dei gjekk likevel ikkje inn for ny behandling av saka, ei heller gjekk dei etter dei som stod bak torturen, skriv HRW.

Grunnlova til Irak forbyr alle former for fysisk og psykisk tortur og mishandling. HRW ber no styresmaktene innstendig om å granske alle truverdige påstandar om tortur og halde sikkerheitsstyrkane ansvarlege for handlingane sine.

(©NPK)