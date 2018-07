Norske Gaza-aktivistar framleis i fengsel

utenriks

Al Jazeera-journalistar er sette fri, opplyser organisasjonen Ship to Gaza Norway i ei pressemelding tysdag. Frå før er det kjent at to israelske borgarar er sette fri.

Blant dei norske aktivistane er bystyremedlem Mikkel Grüner (SV) frå Bergen og nestleiar Gerd von der Lippe i Ship to Gaza Norway.

Søndag vart Kårstein, som seglar under namnet Al Awda («Tilbakekomsten»), stoppa av den israelske marinen i internasjonalt farvatn 53 nautiske mil frå Gazastripa. Kårstein hadde medisinsk utstyr og aktivistar frå ei rekke land om bord. Toktet føyer seg inn i ein rekke forsøk sidan 2010 på å bryte den israelske blokaden av den vesle palestinske enklaven lengst aust i Middelhavet.

Dei arresterte aktivistane vart tatt med til Givon-fengselet i Ramla.

