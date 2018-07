UD ber Israel forklare bording av norsk båt

utenriks

18 av aktivistane sit framleis fengsla etter at båten blei borda av israelske soldatar. To av dei har starta sveltestreik, opplyser organisasjonen Ship to Gaza Norway i ei pressemelding tysdag.

Samtidig er to Al Jazeera-journalistar lauslatne, ifølgje organisasjonen. Frå før er det kjent at to israelske borgarar er lauslatne.

Blant dei norske aktivistane er bystyremedlem Mikkel Grüner (SV) frå Bergen og nestleiar Gerd von der Lippe i Ship to Gaza Norway.

Stoppa i internasjonalt farvatn

Søndag blei Kårstein, som seglar under namnet Al Awda («Tilbakekomsten»), stoppa av den israelske marinen i internasjonalt farvatn 53 nautiske mil frå Gazastripa. Kårstein hadde medisinsk utstyr og aktivistar frå ei rekke land om bord.

Toktet føyer seg inn i ei rekke forsøk sidan 2010 på å bryte den israelske blokaden av den vesle palestinske enklaven lengst aust i Middelhavet.

Bedt om å klargjere hendingsgangen

Dei arresterte aktivistane blei frakta til Givon-fengselet i Ramla.

– Utanrikstenesta ved ambassaden i Tel Aviv har besøkt dei fengsla norske borgarane og yter konsulær bistand i tråd med rammer gitt av Stortinget, opplyser kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i utanriksdepartementet.

– Ambassaden i Tel Aviv har kontakt med israelske styresmakter i samband med saka. Vi har bede israelske styresmakter klargjere hendingsgangen og på kva grunnlag dei meiner dei har hadde rett til å gripe inn overfor fartøyet, fortset kommunikasjonssjefen.

Den israelske ambassaden i Noreg har omtalt båten og handlingane til aktivistane som ein «politisk provokasjon».

