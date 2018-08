1.500 flyktningar og migrantar har drukna i Middelhavet i år

utenriks

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har 57.571 flyktningar og migrantar tatt sjøvegen til Europa i år, og dette er under halvparten så mange som i same periode i fjor då det kom 112.375.

1.514 unge og gamle har hittil i år mista livet i forlis i forsøk på å ta seg til Europa, mot 2.409 på same tid i fjor. Delen som døyr er derimot høgare i år enn i fjor, ettersom talet som prøver å krysse Middelhavet er langt lågare.

Dei fleste som flyktar over Middelhavet tar seg no til Spania. Der kom det 22.858 i dei første seks månadane i år, mot drygt 6.500 i same periode i fjor. Det er ein auke på heile 250 prosent.

I Italia har det komne 18.392 flyktningar og migrantar sjøvegen i år, og det er ein nedgang på over 80 prosent frå same periode i fjor. Samarbeidet landet har med den libyske kystvakta og med libyske militsgrupper, som hindrar menneske å legge ut på Middelhavet, er truleg årsak til dette.

15.970 flyktningar og migrantar tok seg til Hellas, mens i underkant av 250 gjekk i land på Malta og drygt hundre på Kypros, viser tal IOM.

