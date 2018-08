Australske universitet forbyr sex mellom studentar og rettleiarar

utenriks

Universities Australia, ein paraplyorganisasjon for alle universiteta i landet, vedtok dei nye reglene onsdag.

– Utdanninga til ein student må aldri avhenge av eit seksuelt forhold til ein rettleiar eller ein tilsett, heiter det i dei vedtatte reglane.

Dei nye reglane kjem nøyaktig eitt år etter at den statlege menneskerettskommisjonen i Australia i ein rapport konkluderte med at seksuell trakassering er eit utbreidd problem ved universiteta i landet. Halvparten av studentane opplyser at dei årleg opplever seksuell trakassering, mens 7 prosent svarer at dei har vorte seksuelt misbrukte dei siste to åra.

