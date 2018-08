Domstol vil ha slutt på 3D-printing av våpen i USA

utenriks

Fleire delstatar gjekk måndag saman om eit søksmål mot avtalen administrasjonen til president Donald Trump har inngått med våpenlobbygruppa Defense Distributed, som opna for at dei fritt kunne distribuere oppskrifter på 3D-printing av skytevåpen.

I førre veke la Defense Distributed ut filer med oppskrift for printing av ni ulike typar våpen på nettsida si, blant anna AR-15, automatgeværet som er nytta under ei rekke massakrar i USA.

Ifølgje BBC lasta over 1.000 personar ned fila med oppskrift for printing av eit AR-15-liknande våpen mellom fredag og søndag.

Mellombels forbod

Den føderale domstolen i Seattle har i første omgang lagt ned forbod mot vidare spreiing av oppskriftene fram til 10. august, då det skal haldast ei høyring og vil komme ein endeleg rettsavgjerd i saka.

Kritikarane av 3D-printa skytevåpen viser til at kven som helst kan lage dei, at dei ikkje blir registrerte og at dei derfor heller ikkje kan sporast.

Sidan våpena er av hard plast og ikkje metall, fryktas det også at dei kan smuglast gjennom sikkerheitskontrollar utan at det blir oppdaga.

– Alt du treng, er litt pengar, så står du fritt til å laste ned teikningane og 3D-printe din egen pistol. Ingen bakgrunnssjekk, ingen sjekk av kriminelt rulleblad, seier leiaren til Demokratene i Senatet, Chuck Schumer.

Avfeiar

Grunnleggjaren av Defense Distributed, Cody Wilson, avfeiar kritikken overfor BBC.

– Eg har ikkje sett at det er gjort brotsverk med slike, seier han

– Så vidt meg kjent er berre ein einaste person arrestert som følgje av ein slik pistol, og dette var ein mann i Japan som var nysgjerrig på om han fekk til å lage ein, seier Wilson.

Vann søksmål

Wilson, som omtalar seg sjølv som ein kryptoanarkist, var sjølv den første som laga ein pistol ved hjelp av ein 3D-printar. Denne viste han fram i 2013. Oppskrifta la han ut på Defense Distributeds nettside, der den blei lasta ned hundretusenvis av gonger.

Amerikanske styresmakter tvang deretter Wilson til å fjerne oppskrifta frå nettsida, og ein fire år lang juridisk dragkamp følgde.

Den mektige våpenlobbyen i USA kom Wilson til unnsetning og saman saksøkte dei administrasjonen i Washington og vann.

