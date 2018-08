EU-observatørar kritiserer valet i Zimbabwe

utenriks

På ein pressekonferanse onsdag kritiserte dei valet for å vere urettferdig og for at heile prosessen lir av mangel på tillit.

– Observatørar har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfridomen gjennom tilskundingar, truslar, press og til å overtale veljarar til å stemme på regjeringspartiet, seier leiaren for observatørkorpset til EU Elmar Brok.

Samtidig meiner observatørane at valet tyder på ei forbetring av det politiske klimaet i Zimbabwe, samanlikna med tidlegare val.

Men vurderingane er førebelse og den endelege konklusjonen vil avhenge av korleis valresultatet blir handtert, understrekar EU-observatørane.

Det er første gong sidan 2002 at EU-observatørar har fått overvake eit val i Zimbabwe.

Observatørar frå Samarbeidsorganisasjonen for det sørlege Afrika (SADC) applauderer avgjerda frå myndigheitene om å tillate internasjonale observatørar og kallar valet for "eit politisk vasskilje i historia til Zimbabwe".

(©NPK)