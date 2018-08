Kaotiske forhold ventar flyktningar og migrantar i Spania

utenriks

Berre sidan fredag har over 1.500 flyktningar og migrantar tatt sjøvegen frå Nord-Afrika til Cádiz-provinsen, og det spanske mottaksapparatet er overbelasta.

Søndag blei halv- og heilnakne badegjester i Tarifa vitne til at ein gummibåt med flyktningar og migrantar landa på stranda og at fleire titals menneske hoppa i land og sprang inn på land.

Dei fleste som kjem, blir frakta til hamnebyen Algeciras der politistasjonar og provisoriske mottak i idrettsanlegg er overfylte, og der mange av dei nykomne derfor må bu ute under open himmel på nettene.

Mange av dei som har komme sist, søv no på dekket av eit oransje redningsfartøy som ligg til kai, mens andre har laga seg provisoriske senger på fortau.

Steikjande sol

Senga til 18 år gamle Glenn Alban frå Kamerun er nokre samantrakka pappkasser, og han har spent opp eit teppe frå Røde Kors mellom eit gjerde og ein vegblokk som vern mot den steikjande sola.

To små måltid om dagen – mjølk og kjeks til frukost, og juice og sandwich til middag – er alt han får, og det byrjar å tære både på krefter og tolmod.

– Som de kan sjå, er det vanskeleg. Det er så varmt. Eg rekna ikkje med å måtte bli her så lenge. Eg er sjokkert, eg kan ikkje tru det, seier Alban, som budde to år i Marokko før han tok sjøvegen til Europa.

Før politiet har identifisert og registrert han, får han ikkje forlate hamneområdet, og Alban legg ikkje skjul på at han er skuffa over spanske styresmakter.

– Under kontroll

Innanriksminister Fernando Grande-Marlaska i Spania besøkte Algeciras i helga og nekta for at mottaksapparatet har brote saman.

– Situasjonen er absolutt under kontroll og kontrollerbar, sa han.

Politifolk og hjelpearbeidarar som jobbar blant dei som kjem, er av ei anna oppfatning. Dei etterlyser planlegging frå myndigheitene og fortel om manglande finansiering og underbemanning.

– Talet på migrantar som kjem til er betydeleg, og det same er mangelen på middel til å ta imot dei, fortel leiaren for Cádiz-avdelinga til den spanske politiforeininga (SUP), Carmen Velayos.

Rømmer

I samsvar med spansk lov skal flyktningar og migrantar bli registrerte innan 72 timar, men dette skjer ikkje. Forholda i Cádiz-provinsen blir skildra som stadig meir kaotiske, og søndag rømte 62 menneske frå eit provisorisk mottak i eit lagerhus i Barbate.

Styresmaktene kan verken skaffe nok madrassar, teppe eller mat til dei som kjem, konstaterer Ana Rosado i Andalusian Pro-Human Rights Association (APDHA).

I fleire område har lokale leiarar derfor bedt innbyggjarane om å donere mat og drikkevatn for å hjelpe dei nykomne, fortel ho.

– Styresmaktene er komplett overvelda, seier Rosado.

Politisk strid

Straumen av flyktningar og migrantar frå Nord-Afrika dei siste månadene, har også vakt politisk strid i Spania.

Opposisjonen hevdar at statsminister Pedro Sanchez, som overtok i juni, oppmuntra til nye tilkomstar då han tok imot to redningsfartøy med flyktningar og migrantar som Italia nekta å ta imot.

Sosialistregjeringa avviser dette og viser til at den auka tilstrøyminga starta for over eitt år sidan, då konservative Partido Popular (PP) hadde regjeringsmakta i Spania.

Sanchez hevdar også at den førre regjeringa burde ha styrkt beredskapen og mottaksapparatet.

