Kystvakta i Libya stoppa 300 i Middelhavet

Ifølgje ein talsmann for kystvakta var det 292 menneske om bord i båtane, blant dei 42 kvinner og ti barn, som blei frakta til ein flyktningleir i Tajoura.

Nasjonaliteten er ikkje kjent, og det er også uklart kor mange av dei som var på flukt frå krig og overgrep og håpa å kunne søke asyl i Europa.

57.571 flyktningar og migrantar har lykkast med å krysset Middelhavet frå Nord-Afrika til Europa i år, og dette er under halvparten så mange som i same periode i fjor, viser statistikk frå Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). 1.514 har mista livet i forsøket.

18.392 menneske har tatt seg over Middelhavet frå Libya til Italia i år, og dette er ein nedgang på over 80 prosent frå same periode i fjor.

Italia har rusta opp den libyske kystvakta og libyske militsgrupper, som brukar hardhendte metodar for å hindre menneske frå å legge ut.

Høgkommissær for flyktningar i FN (UNHCR) har slått fast at det er ein reell fare for at dei som blir returnerte til Libya, blir utsette for mishandling i overfylte leirar, og IOM har åtvara mot det same.

Amnesty International og den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam skuldar EU og Italia for å vere delaktige i tortur og mishandling av tusenvis av flyktningar og migrantar i Libya, som følgje av avtalene dei har inngått med styresmaktene i Tripoli og andre libyske aktørar for å stanse trafikken over Middelhavet.

