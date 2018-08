Pårørande til offer for skogbrannen i Hellas går til sak mot styresmaktene

utenriks

Dei pårørande til ein mann i 70-årene, som blei eitt av mange offer for den eksplosive skogbrannen, stemnar ei rekke offentleg etatar som dei meiner svikta i arbeidet sitt, og dermed har gjort seg skuldige i aktlaust drap.

Så langt har 93 menneske mista livet i den dramatiske skogbrannen som braut ut omkring 30 kilometer aust for Aten 23. juli. Kystvakta reknar med at talet vil stige etter kvart som det blir funne fleire som prøvde å berge livet ved å symje til havs.

Greske styresmakter har fått krass kritikk for manglande beredskap, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han tar det politiske ansvaret for branntragedien. Regjeringa vil be om råd frå andre EU-land om korleis sivilforsvaret best kan organiserast.

Regjeringa la onsdag fram ei rekke reformforslag for å betre brannberedskapen og få bukt med ulovleg byggjeverksemd og hotelldrift. Miljøminister Georges Stathakis sa at rundt 2.500 ulovleg oppførte bygg i skogsområde og rundt 700 i strandsona vil bli rivne.

