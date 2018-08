Passasjerfly med 103 personar om bord styrta i Mexico – ingen døydde

utenriks

Det er uklart kor mange som vart skadde i ulykka. Ifølgje ein talsperson for sivilforsvaret i Durango er omkring 85 personar skadde, og av dei har dei fleste berre fått mindre skadar. Samtidig opplyser delstatsguvernør José Aispuro at 49 personar får behandling på sjukehus.

Piloten skal vere ein av berre to alvorleg skadde etter ulykka, som skjedde omkring klokka 16, lokal tid.

Styresmaktene i Mexico opplyste tysdag kveld, lokal tid, at det var 103 personar om bord på flyet. Da var to små barn lagde til i oversikta. Alle passasjerane tok seg ut av flyet på eiga hand før det byrja å brenne.

Regn og storm

Flyet, ein Embraer E190, styrta på ein åker like etter avgang frå den internasjonale flyplassen i delstatshovudstaden Durango.

Styresmaktene trur ulykka kom av eit kraftig vindkast like før avgangen, noko som gjorde at den venstre vengen på flyet gjekk i bakken. Begge motorane skal da ha fått store skadar. Ifølgje sivilforsvaret styrta flyet med fronten først og trefte bakken berre nokre hundre meter frå rullebanen. Truleg har flyet knapt løfta seg frå bakken.

Guvernør Aispuro opplyser at flyet raskt byrja å brenne, og at dei materielle skadane er store. Først etter nokre timar klarte brannvesenet sløkt brannen.

– Det var kraftig regn og storm. Vi meiner at piloten prøvde å avbryte avgangen, men at det ikkje lenger var mogleg, seier guvernøren.

Passasjerflyet var på veg frå Durango til hovudstaden Mexico by da ulykka skjedde. Det brasilianske flyet skal vere omkring ti år gammalt og har floge for to andre selskap før Aeroméxico kjøpte det.

Selskapet beklagar

Bilete som vart tatt kort tid etter ulykka, viser eit brennande, men relativt intakt fly på ein åker. Ambulansepersonell og Røde Kors var raskt på plass for å ta hand om dei skadde.

Flyselskapet Aeroméxico, som er det største i Mexico, skriv i ei pressemelding at flyet var i god stand, og at det seinast var til service i februar.

– Vi beklagar ulykka på det sterkaste, og våre tankar går til dei pårørande. Vi handterer situasjonen og gjer alle nødvendige tiltak for å hjelpe familiane til passasjerane våre og besetningsmedlemmene i denne vanskelege tida, skriv selskapet.

Overlevande: Velsigna

Ein av passasjerane på flyet var Jackeline Flores, som skulle reise til Mexico by med dotter si. Ho fortel at dei to krabba ut av eit hol i flyet før det byrja å brenne.

– Eg føler meg velsigna og takkar Gud, seier Flores, som òg fortel at ho såg ei yngre jente med synlege skadar i beinet.