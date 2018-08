Tidlegare krigsherre vender heim til Kongo for å utfordre Kabila

utenriks

Bemba blei arrestert i Belgia i 2008 og budde ti år i fengsel før krigsforbrytardommen i Haag blei omgjort til frikjenning i ankesaka i sommar.

55-åringen landa onsdag på flyplassen i Kinshasa i det private jetflyet sitt. Presidentvalet har blitt utsett i to år, men er no venta å bli halde 23. desember. Bemba vil utfordre sitjande president Joseph Kabila.

Då den tidlegare visepresidenten kom til landet, var det eit stort politioppbod. Fleire av tilhengjarane hans frå Movement for the Liberation of Congo party (MLC) hadde møtt opp for å ønskje han velkommen.

I 2002 sende Bemba den private MLC-hæren sin til nabolandet til Kongo, Den sentralafrikanske republikk. Målet var å slå ned eit kuppforsøk mot den dåverande presidenten i landet. Dei fem månadene som følgde, var prega av brutale overgrep frå MLC-soldatar mot sivilbefolkninga, der heile familiar var blant dei drepne.

ICC dømte i 2016 Bemba til 18 år i fengsel for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneske i Den sentralafrikanske republikk. Den dommen blei derimot omgjort til full frifinning tidlegare i sommar.

Kabila har vore president i Kongo sidan 2001 trass i at grunnlova seier at han ikkje kunne sitte lenger enn til 2016.

Heimkomsten til Bemba aukar frykta for uro i forkant av valet.

Konfliktherja Kongo har aldri hatt ei fredeleg og demokratisk maktovertaking sidan landet blei uavhengig frå kolonimakta Belgia i 1960.

(©NPK)