Tildekkingsforbodet har trødd i kraft i Danmark

utenriks

Forbodet tredde i kraft same dag, to månader etter at det blei vedtatt i Folketinget.

Politiet hadde på førehand opplyst at dei ikkje kom til å gripe inn overfor demonstrantar ikledd burka og nikab, melder Danmarks Radio (DR).

Den borgarlege mindretalsregjeringa fekk forslaget gjennom ved hjelp av støtte frå Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Tildekkingsforbodet blir først og fremst sett på som eit forbod mot at kvinner ber dei heildekkjande muslimske plagga nikab og burka. Men ifølgje DR er det no også forbode å bere lausskjegg, finlandshetter, munnbind og riddarhjelm. Unntak kan bli gitt, for eksempel når det gjeld julenissedrakter, og det er opp til politiet å vurdere kor mykje tildekking som skal til for at det blir ramma av forbodet.

Ved første gangs brot blir personen straffa med ei bot på 1.000 danske kroner. Frå og med fjerde brot blir bota tidobla.

Det er ikkje kjent kor mange kvinner som ber nikab og burka i Danmark, men fleire av dei har uttalt at dei vil fortsette å bere dei religiøse plagga trass i forbodet.

