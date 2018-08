Fleire framleis på sjukehus etter flystyrt i Mexico

utenriks

Resten av dei 103 menneska som var om bord på flyet då det styrta like etter avgang i delstaten Durango nord i Mexico, skal etter forholda ha det bra.

Fleire av dei har allereie sett seg på nye fly frå den same flyplassen. Blant passasjerane var 65 amerikanarar, og amerikanske styresmakter opplyser at fleire av dei har fått hjelp med nye pass og erstatning av tapt bagasje.

Kraftig vindkast

Mexicanske luftfartsmyndigheiter opplyser at dei svarte boksane til flyet er intakte. Dei håpar å ha eit nøyaktig svar på kva som førte til ulykka på kort tid.

Til så lenge reknar styresmaktene med at ulykka kom av eit kraftig vindkast like før avgang, som gjorde at den venstre vengja gjekk i bakken. Begge motorane skal då ha blitt kraftig skadd.

Ifølgje sivilforsvaret styrta flyet med fronten først og trefte bakken berre nokre hundre meter frå rullebanen. Truleg har flyet knapt løfta seg frå bakken.

Dramatisk inne i flyet

Ein av passasjerane, 32 år gamle Ramin Parsa, fortel at flyet rista allereie før det byrja å bevege seg.

– Eg forstod at vêret var farleg å fly i, så eg rekna med at vi ville få ei forseinking fram til vêret klarna. Men så byrja piloten å bevege på flyet, så eg rekna med at han visste kva han dreiv med, seier Parsa.

Han beskriv skremmande scener inne i flyet i minutta etter at det trefte bakken.

– Førestill deg at du har 100 personar i eit bekmørkt rom fylt med røyk, og at det er ei lita dør som alle prøver å finne. Sånn var situasjonen, fortel 32-åringen.

Ein annan passasjer, 35 år gamle Alberto Herrera, seier at den bakre nødutgangen opna seg med ein vinkel som gjorde den umogleg å bruke.

(©NPK)