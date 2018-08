Israel ser fordelar ved Assads framgang

utenriks

– I Syria er situasjonen for vår del tilbake til der han var før borgarkrigen – på den måten at vi veit kven vi skal vende oss til. Det er ein aktør vi kan ansvarleggjere, og det er ein sentralstyrt stat, sa forsvarsminister Avigdor Lieberman på ein pressekonferanse torsdag.

Lieberman viser til at våpenkvila mellom Syria og Israel stort sett vart respektert før den syriske borgarkrigen braut ut i 2011. Sidan den gongen har Israel med jamne mellomrom svart på skot retta mot den israelske sida.

I juli rykte den syriske hæren fram sørvest i Syria. Dei siste vekene har regjeringsstyrkane tatt kontroll over store delar av provinsane Daraa og Quneitra, og Assad-styrkane kontrollerer no grenseovergangen til den israelskokkuperte delen av dei syriske Golanhøgdene.

Israel krev no at Assad respekterer våpenkvila. Landet krev òg at Iran ikkje får setje opp militærbasar i Syria, og at syriske landområde ikkje blir nytta til å smugle våpen til den libanesiske Hizbollah-rørsla.

– Vi er ikkje ute etter konflikt, men vi veit korleis vi skal svare på alle provokasjonar, seier Lieberman, ifølgje Reuters.

Israel erobra 1.200 kvadratkilometer av Golanhøgdene frå Syria under Seksdagarskrigen i 1967. Verdssamfunnet har aldri anerkjent den seinare israelske annekteringa av området.

