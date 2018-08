Professor: – Klimaendringane skjer framfor auga våre

utenriks

I Noreg kom den eksepsjonelt varme sommaren nesten umiddelbart etter den endå meir unormale månaden mai, då den nasjonale varmerekorden blei regelrett knust.

Situasjonen i Noreg, Sverige og Finland har vore éi av mange ekstreme vêrhendingar på den nordlege halvkula. Canada, USA, Nord-Europa, delar av Midtausten, Kaukasus og Japan har opplevd ekstrem hete eller tørke.

Mange klimaforskarar meiner det knapt kan vera tvil om at menneskeskapt global oppvarming har gjort bølgja av hetebølgjer verre enn den elles ville vore.

– Alvorlege klimaendringar utspelar seg framfor auga våre, seier professoren Rowan Sutton til avisa The Guardian.

– Ingen tvil

Bjørn Hallvard Samset ved forskingssenteret CICERO brukar noko mindre dramatiske ord, men er i hovudtrekk einig.

– Global oppvarming har gjort dette verre, det er ingen tvil om det, seier han til NTB.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har bevegd seg oppover, i takt med utslepp av klimagassar frå kull, olje, transport, industri, avskoging og landbruk. Når hetebølgjer oppstår, vil dei derfor typisk vera noko varmare enn dei var før.

Stadig nye varmerekordar er dermed heilt i tråd med det vi kan forventa. Dei siste månadene er det sett nye rekordar i fleire enn 15 forskjellige land.

Nestleiar Elena Manaenkova i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) slår fast at utviklinga er som forventa når klimaet endrar seg.

– Dette er ikkje eit framtidsscenario. Det skjer no, understrekar ho.

Jetstraumen

Gradvis oppvarming av kloden er likevel ikkje den einaste tendensen som påverkar hetebølgjene.

Vêret vil alltid vere påverka av ein mengd tilfelle. Og klimaendringane kan spela inn også på meir indirekte måtar.

Eitt døme er at klimaendringane mange stader fører til meir alvorlege tørkeperiodar. Kjem tørken samtidig med ei hetebølgje, kan den uttørka jorda forsterka varmen.

I tillegg er det mogleg at den globale oppvarminga påverkar polarfronten og eit belte med kraftig vind høgt oppe i atmosfæren. Beltet, ein såkalla jetstraum, strekker seg rundt den nordlege halvkule, over polarfronten.

Jetstraumen har stor betydning for vêret i Noreg og andre land på våre breiddegrader. Nokre forskarar meiner vindsystemet no oppfører seg annleis enn før – og at høgtrykk derfor oftare blir liggjande i ro.

– Ein nøkkelspelar

Uvanlege bevegelsar i jetstraumen er trekt fram som ei forklaring på stabile høgtrykk og ekstremvarme både i Skandinavia, Canada, USA og Japan i sommar.

– Jetstraumen har vore ein nøkkelspelar i den oppsiktsvekkjande hetebølgja over Storbritannia og Skandinavia, seier den amerikanske forskaren Jennifer Francis til magasinet New Scientist.

Samanhengen mellom jetstraumen og klimaendringane er likevel usikker. Teorien blir fronta av blant andre Francis, mens andre forskarar er skeptiske.

Mens forskarane jobbar vidare med å forstå konsekvensane av klimaendringane, har følgjene av hetebølgjer i sommar vore svært konkrete og i nokre tilfelle tragiske.

I Japan omkom over hundre menneske, kort etter at over to hundre døydde i flaum. Rundt 70 mista livet i varmen i Canada. Greske styresmakter meiner klimaendringane bidrog til brannane nær Aten, der over 90 omkom.

Mange nordmenn har i staden gleda seg over herleg sommarvêr – men ikkje bøndene, som har sett avlingar visne bort på åkrane.

(©NPK)