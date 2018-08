Tjueåring med våpenkopi drepen av svensk politi

utenriks

Mora seier til Expressen at sonen vart meld sakna etter at han rømde heimanfrå med ein ufarleg leiketøypistol.

Det var fleire enn éin politibetjent som losna skot mot tjueåringen i Vasastan sentralt i Stockholm like før klokka 4 torsdag, ifølgje påtalemakta. Politiet har opplyst at det oppstod ein truande situasjon i samband med kontroll av ein person. Aftonbladet erfarer at tre politibetjentar skaut mot mannen.

Tjueåringen vart frakta til sjukehus før han vart erklært død i 6-tida, opplyser politiet.

Ifølgje Aftonbladet oppstod situasjonen da mannen viste fram ein pistol, som seinare viste seg å vere ein kopi i plast, til folk som budde i Norra Stationsgatan. Dei skal ha tilkalla politiet.

– Det går ikkje an å forstå det. Han har aldri skadd nokon i heile sitt liv, seier mora til tjueåringen.

Ho seier sonen er alvorleg funksjonshemma.

– Han kunne ikkje snakke, han kunne berre seie mamma, legg ho til.

Politiet opplyste torsdag at våpenet viste seg å vere ein replika, men dei vil ikkje kommentere detaljane rundt hendingsgangen.

Den svenske spesialeininga for poltisaker skal granske hendinga.

