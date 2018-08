Gresk minister går av etter storbrann

utenriks

Kontoret til statsminister Alexis Tsipras opplyste fredag at Toskas' avskjedssøknad er godtatt.

Toskas tilbaud seg å gå av allereie førre veke. Innanriksminister Panos Skourletis overtar no oppgåvene hans, skriv ekathimerini.com.

Rundt 90 menneske omkom som følgje av skogbrannane som braut ut utanfor Aten 23. juli.

Brannane gjekk særleg hardt utover feriestaden Mati ved kysten aust for Aten. Kraftig vind gjorde at brannen spreidde seg svært raskt, slik at mange menneske ikkje greidde å komme seg unna i tide. Andre drukna da dei prøvde å svømme frå brannen og den kraftige røyken.

Den greske miljøvernministeren, Giorgos Stathakis, opplyste fredag at styresmaktene startar rivinga av over 60 ulovlege bygg i Aten og omlandet neste veke. Tiltaket kjem som ei følgje av den tragiske brannen.

(©NPK)