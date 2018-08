Löfven meiner drapet på mann med Downs syndrom er djupt tragisk

utenriks

– Det gjer veldig, veldig vondt. Eg kan sjølvsagt ikkje kommentere ettersom det framleis må gjerast ei etterforsking, men det er så djupt tragisk, seier Löfven til nyheitsbyrået TT.

Regionspolitisjef Ulf Johansson i Stockholm fylke kom òg med den første utsegna si om saka fredag. Han kallar det for «ei forferdeleg hending», men han går ikkje så langt som til å beklage.

Tjueåringen, som òg leid av autisme, vart skoten og drepen av politiet i Vasastan i Stockholm i 4-tida torsdag morgon etter at han hadde rømt heimanfrå. Han bar da på ein gjenstand som svenske medium seier var ein leiketøypistol.

– Tankar til familie og politifolk

På nettsida til politiet skriv Johansson at hans tankar går til familien og dei pårørande, og at han har «stor forståing og respekt for at det som har skjedd, vekkjer svært sterke kjensler».

Han går ikkje inn på kva som skjedde, og beklagar det heller ikkje, men understrekar at politiet av og til må ta svært vanskelege avgjerder på få sekund i pressa og uklare situasjonar.

– Med all respekt for familien til den døde går mine tankar sjølvsagt òg til politifolka som var involverte i denne hendinga, skriv Johansson.

Fleire losna skot

Statsadvokat Martin Tidén ved spesialeininga som etterforskar saka, stadfesta fredag at fleire politifolk losna skot da tjueåringen vart skoten i hel.

– Mannen hadde ein våpenliknande gjenstand, og da politifolka opplevde situasjonen som truande, opna dei eld, skriv han i ei fråsegn.

Ingen politibetjentar er førebels sikta, men det er starta etterforsking som skal avklare om nokon av dei har gjort seg skuldige i tenestefeil. Ei slik etterforsking tar vanlegvis fleire veker, ifølgje Tidén.

Leitar etter fleire bevis

Fredag sperra politiet igjen av åstaden, ettersom kriminalteknikarane skulle leite etter fleire bevis. Ifølgje ein talsmann for politiet er det gjort nye funn, men han vil ikkje seie kva det er.

I svenske medium sirkulerer det no opplysningar om at politiet vart kontakta av ei kvinne som sa at ein væpna og valdsdømd ekskjærast var på veg for å skade henne. Politisjefen vil ikkje kommentere desse opplysningane.

Aftonbladet skriv at tre politifolk skaut tjueåringen. Avisa har òg publisert bilete av det som skal vere leiketøypistolen han heldt da han vart drepen.

