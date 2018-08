Mnangagwa vann presidentvalet i Zimbabwe

utenriks

Samtidig gjentar opposisjonspartiet at dei ikkje anerkjenner valresultatet, og at dei vil ta saka til retten.

Det offisielle resultatet viser eit svært jamt val. Mnangagwa har ifølgje valkommisjonen fått 50,8 prosent av stemmene, mens Nelson Chamisa (40), som leiar det største opposisjonspartiet i landet (MDC), enda på 44,3 prosent.

Mnangagwa var avhengig av å få meir enn 50 prosent av stemmene for å sleppe ein ny valrunde.

– Tusen takk, Zimbabwe! Eg er audmjuk over å bli vald som Zimbabwes president, skriv 75-åringen på Twitter.

– Sjølv om vi har stått splitta ved urnene, står vi samla om same draum. Dette er ein ny start, skriv han.

Kraftige opptøyar

Situasjonen i Zimbabwe er svært spent etter valet måndagen. Chamisa og MDC skuldar regjeringspartiet ZANU-PF for å ha manipulert valresultatet og meiner at det er derfor det blir offentleggjort så seint.

Under opplesinga av resultatet gjekk MDC-talsperson Morgan Komichi på scenen og kunngjorde at partiet hans ikkje vil godta at valkommisjonen utropte den nye presidenten i landet.

– Valet er rigga, det er manipulert. Dei prøver å forfalska resultatet, og det vil vi ikkje godta, rakk Komichi å seia før sikkerheitsvakter fekk henta han ned.

Nokre timar seinare seier Komichi til AFP at dei vil gå til retten for å få resultatet omgjort.

Seks personar drepne

Onsdag gjekk omkring 4.000 opposisjonstilhengjarar ut i gatene i hovudstaden Harare for å protestera. Då demonstrantane øydela bilar og knuste rutene på butikkar, sprang soldatar inn i folkemengda og slo tilfeldige personar med geværkolbane. Det også blei skote med skarpt og brukt tåregass.

Så langt er seks personar bekrefta drepne i opptøyane, mens fjorten får behandling på sjukehus.

Mnangagwa har lovd ei uavhengig gransking av valuroa.

Sigeren til regjeringspartiet er venta å føre til vidare uro i dagane som kjem, men natt til fredag er det få menneske i gatene i Harare. Hovudstaden er den staden i landet der Chamisa har hatt størst oppslutning.

Kritisert val

Valet i år er det første i Zimbabwe etter at Robert Mugabe i november i fjor blei fjerna frå stillinga som president etter 37 år. Det er også første gong sidan 2002 at EU-observatørar har fått overvaka eit val i landet.

På ein pressekonferanse onsdag kritiserte EU-observatørane valet for å vera urettferdig og for at heile prosessen lir av mangel på tillit.

– Observatørar har rapportert om forsøk på å undergrava ytringsfridomen gjennom oppmodingar, truslar, press og ved å overtale veljarar til å stemma på regjeringspartiet, uttalte leiaren for EUs observatørkorps Elmar Brok.

Allereie tysdag erklærte både Mnangagwa og Chamisa siger i presidentvalet, der om lag 75 prosent av 5,6 millionar med røysterett skal ha gitt frå seg si stemme.

Tidlegare Mugabe-venn

Mnangagwa har ei fortid som etterretningssjef, sikkerheitsminister og finansminister. Han var i mange år ein lojal støttespelar for Mugabe og leidde blant anna valkampen til diktatoren i 2008.

Etter at Mugabe blei velta i eit militærkupp i november i fjor, blei Mnangagwa innsett som mellombels president. Dei to er i dag bitre fiendar.

Mnangagwa har lovd å styrke den skakkøyrde økonomien og betra det endå meir skakkøyrde forholdet til Vesten. 75-åringen har overlevd fleire drapsforsøk dei siste åra, seinast då ei bombe gjekk av og drap to personar mens han snakka til ei større forsamling i juni.

– Vi har opna Zimbabwe for investorar, og vi går inn i ei ny tid med eit Zimbabwe våre barn vil vere stolte av, sa han då han runda av valkampen.

Fleirtal i nasjonalforsamlinga

Som ung var Mnangagwa heilt sentral i ein geriljagruppa ved namn «Crocodile Gang», derav kallenamnet «krokodillen», som kjempa for frigjeringa frå Storbritannia.

Han blei i 1964 dømt til døden for å ha sprengt eit tog, men straffa blei omgjort til 10 års fengsel på grunn av den låge alderen hans. Sidan har Mnangagwa vore ein sterk politisk motstandar av dødsstraff.

Tidlegare i veka blei det klart at partiet hans sikra seg to tredels fleirtal i nasjonalforsamlinga.