Osama bin Ladens familie: – Vi skammar oss over han

– Han var eit snilt barn, og han elska meg så høgt, seier Alia Ghanem, mora til Osama bin Laden.

I eit intervju med den britiske avisa fredag går ho og to av sønene hennar, Ahmad og Hassan, som er halvbrørne til Osama bin Laden, hardt ut mot det den tidlegare al-Qaida-leiaren som blei drepen av amerikanske spesialsoldatar i 2011.

I intervjuet beskriv mora Osama som ein skoleflink og ressurssterk gut under oppveksten i Saudi-Arabia. Ho blei fortvila då ho forstod at sonen hadde blitt jihadist.

– Vi blei utruleg lei oss. Eg ønskte ikkje at noko av dette skulle skje. Kvifor ville han kasta alt bort på den måten? spør ho.

Halvbroren Ahmad seier at han blei sjokkert då han forstod at broren stod bak terrorangrepa i USA 11. september 2001 der nærmare 3.000 menneske mista livet.

– Det var ein veldig rar følelse. Vi visste innan 48 timar at det var Osama som stod bak angrepa. Frå den yngste til den eldste skamma vi oss alle over han. Vi visste at konsekvensane for oss alle ville bli forferdelege. Heile familien som var utanlands, kom tilbake til Saudi-Arabia, seier Ahmad.

