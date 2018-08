Politi stoppa pressekonferanse med Zimbabwes opposisjonsleiar

utenriks

Den sitjande presidenten i Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa frå regjeringspartiet Zanu-PF, vart torsdag kveld peika ut som vinnar av valet, men opposisjonsleiar Nelson Chamisa nektar å godta resultatet og seier at han kan bevise valjuks.

Valkommisjonen opplyste natt til fredag at Chamisa fekk 44,3 prosent av stemmene i valet. Vinnaren, Emmerson Mnangagwa, fekk ei oppslutning på 50,8 prosent – 0,8 prosent over grensa for å unngå ein ny valrunde.

På ein pressekonferanse på Bronte hotell i Harare fredag ettermiddag møtte politiet opp med batongar, skjold og tåregassbehaldarar og jaga bort journalistar utan noka forklaring. Det skjedde før pressekonferansen i det heile tatt hadde starta.

Nyheitsbyrået AP skriv at Chamisa ikkje hadde vore å sjå i forkant av opptrinnet.

Blir etterforska

Emmerson Mnangagwa skriv på Twitter at episoden no blir etterforska.

– Hendingane ved Bronte hotell i dag har ingen plass i samfunnet vårt, og vi etterforskar no hendinga for å finne ut kva som har skjedd. Dei siste ni månadene har vi hegna om ytringsfridomen, retten til å halde møte og retten til å kritisere regjeringa, seier Mnangagwa.

Han seier òg at han vann valet fritt og på korrekt måte, og at han ikkje har noko å skjule eller frykte.

– Alle kan vende seg til media når som helst, skriv presidenten.

– Sørgjedag for demokratiet vårt

Nelson Chamisa fordømmer framferda til politiet fredag.

– Vi vann dette valet, seier Chamisa.

– Dette er ein sørgjedag for demokratiet vårt, seier han.

