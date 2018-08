Rapport: 260.000 drepne i Colombias borgarkrig

utenriks

Rapporten er utarbeidd av ein offentleg etat og overlevert ein spesialdomstol i samband med behandlinga av straffesakene mot tidlegare FARC-soldatar.

Av dei meir enn 260.000 menneska som har blitt drepne dei siste 60 åra, slår rapporten fast at 215.005 var sivile.

Tidlegare undersøkingar har konkludert med at 220.000 menneske blei drepne i borgarkrigen mellom 1958 og 2012. Talet har blitt ståande som eit symbol på det vanvitige blodbadet i landet, men no synest altså vondt å ha blitt til verre for colombianarane.

Krigsbrotsverk, angrep mot landsbyar og terrorangrep blir trekt fram som dei viktigaste årsakene til at dødstala har blitt så høge.

Paramilitære grupper stod bak minst 94.754 drap i perioden, slår rapporten fast. Geriljagrupper, hovudsakleg FARC, får skylda for 35.683 drap, mens sikkerheitsstyrkar skal ha drepe 9.804 personar. Dei andre drapa har ein ikkje kunne gi nokon skylda for.

På dei 60 åra med borgarkrig forsvann meir enn 80.000 menneske, og 70.000 av dei har framleis status som sakna.

I perioden 1948–1958, som leidde fram til borgarkrigen og gjerne blir kalla «La Violencia», reknar ein med at meir enn 200.000 menneske mista livet. Desse tala er altså ikkje inkludert i rapporten, fordi venstreorienterte grupper som FARC enno ikkje hadde blitt danna.

(©NPK)