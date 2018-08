Svenske sosialdemokratar vil ha mobilpant

utenriks

– Det er svært mange dimensjonar av dette. Det er kjempestore problem med utvinning av metall, der menneske stryk med i jakta på kobolt, og det er mykje barnearbeid. Dessutan veit vi at det blir dumpa farleg elektronikkavfall i mange utviklingsland. Eit pantesystem kan få kontroll på dette, seier miljøpolitisk talsperson Åsa Westlund til Aftonbladet.

Socialdemokraterna skal no greie ut korleis eit pantesystem for mobiltelefonar kan utformast. Tanken er at pantesystemet skal handterast av seljarane, og at det skal leggjast ein pant på toppen av kjøpesummen når ein kjøper ny mobil.

(©NPK)