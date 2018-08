Tolv sesongarbeidarar døde i trafikkulykke i Sør-Italia

utenriks

Alle dei som døydde i kollisjonen, var sesongarbeidarar frå land utanfor EU, seier brannvesenet til AFP. Dei var i Foggia i Sør-Italia for å plukke tomatar. Italienske medium fortel at dei var på veg tilbake til dei mellombelse heimane sine etter arbeidet måndag da varebilen som transporterte dei, frontkolliderte med ein lastebil som frakta tomatar.

Brannvesenet opplyser at ytterlegare tre personar vart skadde i ulykka, blant dei lastebilsjåføren.

Kvar sommar kjem tusenvis av innvandrarar frå rundt om i Europa og Afrika til Sør-Italia for å plukke tomatar.

Ulykka måndag minner veldig om ei anna ulykka som skjedde laurdag. Da mista fire afrikanske gardsarbeidarar livet mens ytterlegare fire vart kritisk skadde, også det i ein kollisjon med ein lastebil som frakta tomatar.

I fleire år har fagforeiningar og organisasjonar for arbeidsmigrantar tatt til orde for betre arbeidsforhold og offentleg transport rundt Foggia under innhaustinga. Onsdag har eit titals afrikanske gardsarbeidarar planlagt å streike som følgje av ulykka laurdag, opplyser Aboubakar Saoumahoro, representant for fagforeininga USB.

– Ved daggry skal arbeidarane marsjere frå landsbygda til Foggia med krav om verdige arbeidsforhold, seier han til AFP.

