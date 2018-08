Turistar fortel om panikk under jordskjelvet i Indonesia

utenriks

– Vi kjente eit enormt skjelv, lysa forsvann, og alle byrja å springe. Så byrja taket å rase saman, seier australiaren Kim Liebelt, som var på flyplassen i Lombok under skjelvet.

Styresmaktene i Indonesia oppgir at minst 98 menneske døydde og over 230 vart skadde i jordskjelvet, som hadde ein styrke på 7.

Episenteret for skjelvet låg over 10 kilometer under bakken nord på Lombok. Det var òg merkbart på naboøyene Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air. På Gili Trawangan flykta tusenvis av innbyggjarar og tilreisande opp i fjellet av frykt for ein tsunami.

– Mange hylte og gret, særleg dei som bur her. Vi snakka med dei, og dei var svært urolege for slektningane sine på Lombok. Dei hadde panikk fordi dei ikkje visste kva som hadde skjedd der, seier den britiske turisten Saffron Amis.

Hentar turistar ut

Utanriksdepartementet (UD) i Noreg har førebels ikkje informasjon som tyder på at nokon frå Noreg er blant dei omkomne eller skadde.

– Ambassaden i Jakarta jobbar med å få oversikt over situasjonen og om norske borgarar er ramma. Norske borgarar blir oppmoda til å følgje råd og instruksjonar frå lokale styresmakter, seier pressetalsperson Kari Eken Wollebæk i UD til NTB måndag morgon.

Dei indonesiske styresmaktene opplyser at dei fraktar utanlandske og indonesiske turistar vekk frå ferieøyane nordvest for Lombok. Over 1.000 personar er allereie frakta ut med tre båtar. Militæret og dei nasjonale redningsetatane deltar i evakueringa.

Enorme øydeleggingar

Det er registrert 14 etterskjelv etter det første jordskjelvet. Straumbrot gjer det vanskeleg å drive leitearbeid og få oversikt over situasjonen.

Redningsarbeidarane har enno ikkje nådd fram til fleire av dei hardast ramma områda.

Ifølgje styresmaktene er øydeleggingane massive, særleg i distrikta Nord-Lombok, Aust-Lombok og Mataram. Til saman kollapsa fleire tusen bygningar i jordskjelvet og etterskjelva søndag.

– Dette er førebelse tal. Vi ventar at tala held fram med å stige, ettersom redningsmannskapa enno ikkje har komme fram til alle områda og fått oversikt over omfanget, seier talsmann Sutopo Purwo Nugroho i det indonesiske direktoratet for krisehandtering.

Utsett område

For berre ei veke sidan omkom 16 personar i eit anna jordskjelv i det same området i Indonesia. Det hadde ein styrke på 6,4. Da vart òg over 1.000 bygningar heilt eller delvis øydelagde.

Styresmaktene sende søndag ut eit tsunamivarsel som sidan vart trekt tilbake.

Indonesia ligg i ein del av verda som ofte blir ramma av jordskjelv. I desember 2004 oppstod eit svært kraftig jordskjelv utanfor øya Sumatra. Det løyste ut ein gigantisk tsunami som kravde 220.000 menneskeliv i fleire land, blant dei 168.000 i Indonesia.

I Thailand omkom fleire tusen menneske i katastrofen, blant dei 83 nordmenn.

(©NPK)