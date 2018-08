Tyskland fortset å støtte bedrifter som handlar med Iran

utenriks

Departementet oppgir også at tyske styresmakter framleis er i kontakt med USA i eit forsøk på å sikre tyske selskap unntak frå dei amerikanske sanksjonane mot Iran, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Eksportgarantiar og investeringsgarantiar frå handelsdepartementet er framleis tilgjengeleg for selskap, heiter det i fråsegna måndag, få timar før dei amerikanske sanksjonane skulle tre i kraft.

Etter at USA trekte seg frå atomavtalen – som sikra innsyn i Irans atomprogram i byte mot at sanksjonane mot landet vart oppheva – har ei rad andre land prøvd å sikre avtalen.

Men dei amerikanske sanksjonane har sett mange selskap i ei alvorleg knipe ettersom dei sjølv blir ramma av sanksjonane dersom dei fortset å investere i Iran og gjere forretningar med iranske selskap.

Ei rad selskap har allereie forlate Iran eller er i ferd med å gjere det. Det gjeld blant anna det franske oljeselskapet Total, det danske transport- og shippingselskapet Mærsk, den franske bilprodusenten Peugeot, det tyske industrikonsernet Siemens og den amerikanske flyprodusenten Boeing.

Norske styresmakter kunngjorde allereie i mai at USAs oppseiing av atomavtalen ikkje vil føre til endringar i norske eksportreglar. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa då at norske selskap sjølv må vurdere konsekvensane av sanksjonane, samtidig som ho uttrykte bekymring for at interessa for investeringar i Iran vil minke som følgje av USAs avgjerd.

