MR-kontor stenger etter truslar i Nicaragua

ANPDH har vore ei viktig kjelde til informasjon om protestane mot president Daniel Ortega. Dei skal ha kosta nærmare 450 menneske livet dei siste månadane.

Søndag melde forbundet at dei stenger kontora i Managua etter ei rad dødstruslar og av frykt for at tilsette skal bli straffeforfølgde av styresmaktene.

Kontoret skal lenge ha blitt overvaka, og generalsekretær Alvaro Leiva har ifølgje ubekrefta meldingar flykta frå landet.

Drepne og forsvunne

448 personar er ifølgje ANPHD drepne i samanstøytar mellom tilhengarar og motstandarar av president Daniel Ortega og hans regime sidan april.

Dette er fleire enn dei 317 som Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) oppgir, og mange fleire enn dei 195 som ifølgje regimet er drepne i uroa i landet.

ANPHD anslår også at rundt 600 personar har forsvunnen sidan demonstrasjonane mot regimet begynte.

USA-støtta

ANPHD vart danna i USA i 1986 og vart finansiert av Kongressen i Washington som eit ledd i USAs støtte til Contras-opprørarane, som då kriga mot sandinistane i Nicaragua.

Forbundet blir leidd av den katolske biskopen i Esteli, Juan Abelardo Mata Guevara, mens Leiva er generalsekretær.

President Daniel Ortega skulda i førre månad USA, den katolske kyrkja og satanistar for valdsbølgja i landet.

Bekymra

Norsk Folkehjelp har dei siste 20 åra støtta Det nicaraguanske senteret for menneskerettar (CENIDH), som vart grunnlagt av den tidlegare sandinistpolitikaren Vilma Nunez kort tid etter at Sandinistpartiet mista regjeringsmakta i 1990.

– Vi er bekymra for utviklinga i landet, men av omsyn til sikkerheita til våre partnarar ønsker vi ikkje å kommentere denne saka nærmare, seier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin til NTB.

Misnøye

Misnøya med Ortega og kona, visepresident Rosario Murillo, har lenge ulma i Nicaragua. Den toppa seg då Ortega i april varsla ei pensjonsreform som ville innebere 5 prosent kutt i pensjonar og høgare skatt på inntekt.

Ortega trekte seinare reformene, men protestane har halde fram, og presidentparet blir skulda for å vere autoritære.

President Ortega avviser alt ansvar for situasjonen som har oppstått, og hevdar at opptøyane er eit kuppforsøk iscenesett av blant andre USA og medlemmer av kyrkja.

Ortega avviste tidlegare i sommar kravet frå opposisjonen om å flytte fram presidentvalet i 2021 til mars neste år.

