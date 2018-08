Medvedev åtvarar Nato mot å gi medlemskap til Georgia

utenriks

– Det vil kunne utløyse ein forferdeleg konflikt. Det er heilt uforståeleg at nokon kunne ønske noko slikt, seier statsministeren i eit intervju med russisk radio.

Ti år har gått sidan krigen mellom Russland og Georgia over utbrytarprovinsen Sør-Ossetia, som fann stad då Medvedev var president.

7. august 2008 prøvde georgiske styrkar å drive russiske soldatar ut av Sør-Ossetia. Russland hevda at soldatane var der for å beskytte den russiske majoriteten i provinsen, mens regjeringa i Tblisi kalla det ein invasjon.

Dei georgiske styrkane vart nedkjempet i løpet av dagar, og EU fekk i stand ei våpenkvile. Då konflikten var over 12. august, hadde fleire hundre mista livet.

Krigen kunne ha vore unngått, seier Medvedev i intervjuet med radiostasjonen Kommersant FM.

– Den var ikkje uunngåeleg, meiner han.

Georgia har i årevis prøvd å bli medlem av EU og Nato i håp om at dette skal gi det vesle landet vern mot russisk aggresjon.

Under NATO-toppmøtet i juli vart det uttrykt støtte til medlemskap for Georgia, men det vart ikkje kunngjort nokon dato for når landet eventuelt kan bli ein del av forsvarsalliansen.

