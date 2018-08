Ny studie: Kvinner med hjarteinfarkt har større risiko for å døy dersom legen er mann

utenriks

Studien er basert på over 500.000 pasientar som vart innlagt på akuttmottak med hjarteinfarkt i Florida mellom 1991 og 2010.

Forskarar frå Harvard University har funne ein markant forskjell i overleving ved å sjå på om lege og pasient hadde same kjønn.

Når kvinner vart behandla av kvinnelege leger, var det ein «betydeleg og positiv effekt» på overleving, viser studien, som er publisert av tidsskriftet PNAS.

Tala viser at nesten 12 prosent av pasientane som kjem til akuttmottak med hjarteinfarkt, døyr. Men i gruppa kvinnelege pasientar med kvinnelege legar, er risikoen for å døy redusert med 5,4 prosent.

Andre symptom?

Tidlegare studiar har vist at kvinner har større risiko for å døy av hjarteinfarkt enn menn.

Men kvifor er det slik? Enkelte ekspertar har meint at det er fordi kvinner har andre symptom på hjarteinfarkt enn menn, eller at dei har ein tendens til å søke behandling seinare enn menn.

Den ferske studien opnar likevel opp for ein ny forklaring på kvifor kjønnsforskjellen varer ved.

«Dei fleste leger er menn, og mannlege leger ser ut til å ha problem med å behandle kvinner», heiter det i forskingsrapporten.

Også kvinner som blir behandla av kvinnelege leger, har høgare dødelegheit enn menn som blir behandla av kvinnelege leger, men dei har berre 1,52 prosent mindre sjanse for å overleve enn mennene.

– Menn lærer med åra

Tala viste også at desto fleire kvinner ein mannleg lege behandla i løpet av livet, desto mindre risiko var det for at kvinnene han behandla døyde.

Dette blir likevel omtalt som ein "catch-22", det vil seie eit paradoks som det er umogleg å komme unna, ettersom det tyder på at eit visst tal kvinner må døy slik at legen lærer frå sine feil.

«Denne nedgangen kan komme på kostnad av tidlegare kvinnelege pasientar», skriv forskarane.

Eit problem i USA er at dei fleste legane er menn, så det å kople kvinnelege pasientar med kvinnelege leger, er ikkje alltid mogleg. Forskarane foreslår i staden å gi plass til fleire kvinnelege legar i akuttmottaka.

I Noreg er kvinnene i fleirtal både på medisinstudiet og blant legane som er under spesialisering.

(©NPK)