Nye febervarme dagar i Europa

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn åtvara folk etter laurdag, då landet såg dei høgste temperaturane sidan hetebølgja som tok livet av fleire tusen eldre i 2003.

– Dei må drikke mykje, men også ete og få i dykk salt, var rådet hennar til folket.

Deretter kom tankane rundt klimaendringar.

– Vi må sannsynlegvis tilpasse åtvaringane våre i åra som kjem, for dette er noko vi ikkje har sett tidlegare, sa ho, med tanke på det langvarige, varme vêret både Frankrike og store delar av Europa har hatt i år.

Opp og ned

I Spania har så langt sju personar døydd av den siste heten i regionane Extremadura og Catalonia. Både i Spania og Portugal har dei hatt ekstrem hete opp mot 45–47 grader, men temperaturane er no gått noko ned til litt under 40 grader. Ifølgje vêrmeldingane vil dei fortsette å falle noko utover veka.

I Tyskland peikar pilene motsett veg, og der er det venta å bli varmast i midten av veka med rundt 39 grader. For perioden april til juli i år ligg det an til ein snittemperatur i landet 3,6 grader høgare enn normalen.

I Storbritannia har heten blant anna gitt seg utslag i at øya Lundy har sloppe opp for vatn og no er avhengig av flaskevatn frå fastlandet. På fleire andre øyar, inkludert Arran i Skottland og Isle of Scilly og Jersey i Storbritannia er folk bedt om å halde vasskonsumet nede.

Klokkestopp

I Nederland har heten gitt eit par overraskande utslag. Låg vasstand i elvene har gjort at havvatn er begynt å leke inn det nasjonale vass-systemet. Det er blitt sett i verk tiltak for å skylje havvatnet ut igjen.

I byen Utrecht har visarane i det berømte klokketårnet i domkyrkja stoppa, fordi heten fredag klokka 11.23 påverka mekanikken.

Hellas har hatt noko lågare temperaturar enn middelhavslanda lenger vest, men har likevel hatt sitt med den tragiske skogbrannen som så langt har kravd 91 liv. Framleis er 36 personar innlagt etter brannen 23. juli, for seks av dei er tilstanden kritisk.

