Sverigedemokratar til kamp mot «vrengjebilete»

Éin månad før svenskane går til urnene, presenterte det omstridde, innvandringskritiske partiet valplakatane sine i Stockholm.

I staden for konkrete, politiske bodskapar får veljarane i vekene fram mot valet sjå leande og avslappa partitoppar kledd i lyse fargar og den kortfatta teksten «SD2018".

– Veljarmassen er nokså lei av politiske slagord og utspel. Vi skal ikkje jobbe med slagord, seier Sverigedemokraternas kommunikasjonssjef Joakim Wallerstein, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Han trur veljarane allereie veit kva partiet meiner i ulike saker, og at ein derfor ikkje treng å løfte det fram.

– Vi vil i staden snakke om vrengjebiletet som finst av oss, seier Wallerstein.

Ifølgje han handlar denne karikaturen om at det berre er unge, sinte menn i SD. Wallerstein meiner dette er eit feilaktig bilete, og hevdar at ein får eit heilt anna inntrykk viss ein til dømes går på møter i lokallaga.

Brakval

I forkant av valet 9. september er det største spenningsmomentet kor stor oppslutning Sverigedemokraterna får, og ikkje minst korleis dei andre partia vil te seg overfor dei etter valet.

SD har komme som ein rakett dei siste to vala og har vakse frå ei oppslutning på 2,9 prosent i 2006, 5,7 prosent fire år seinare til 12,9 prosent i 2014.

No viser eit gjennomsnitt av dei siste meiningsmålingane at Sverigedemokraterna ser ut til å få 22,5 prosent av stemmene. Da blir i så fall partiet bli det nest største i landet, så vidt bak Socialdemokraterna.

Valforskarane har konkludert med at SD for fire år sidan vann 163.000 veljarar frå det konservative partiet Moderaterna, 97.000 frå Socialdemokraterna og 53.000 veljarar som ikkje hadde stemt før.

Fleire menn

Kvinnedelen i SD har vakse, men 75 prosent av dei 30.000 medlemmene i partiet er menn. Blant dei nyinnmelde er likevel fordelinga jamn mellom kjønna, ifølgje Wallerstein.

SD har lenge arbeidd med å endre biletet av partiet, og alt i 2012 vedtok partiet ein kommunikasjonsplan om å vaske bort stempelet som ein gjeng «unge, sinte menn».

Det biletet partiet ønskjer å formidle, er at dei er ei brei folkerørsle med samfunnsengasjerte personar med ulik bakgrunn som medlemmer.

Uføreseieleg

Framveksten av Sverigedemokraterna dei siste åra har endra svensk politikk fullstendig. Frå 2006 til 2014 vart landet styrt av ein borgarleg allianse under leiing av Fredrik Reinfeldt frå Moderaterna. Men Sverigedemokraterna var ikkje med i denne alliansen, og situasjonen vart kaotisk da verken den borgarlege firepartialliansen eller dei raudgrøne partia fekk fleirtal i valet i 2014.

Stefan Löfven frå Socialdemokraterna tok over som statsminister, men det vart regjeringskrise allereie den same hausten da han ikkje fekk fleirtal for budsjettet sitt.

Löfven la fram planar om nyval, men krisa vart løyst gjennom ein avtale som stengde Sverigedemokraterna ute. Kjernepunktet var at leiaren for den største partikonstellasjonen skulle vere statsminister, og at minoritetsregjeringar skulle vere garanterte å få gjennom budsjetta sine.

Avtalen skulle gjelde fram til 2022, men rakna alt i oktober 2015 da Kristdemokraterna gjekk ut av avtalen. I praksis gjeld likevel avtalen framleis, og Löfven er stadig statsminister.

Fakta om Sverigedemokraterna

* Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men som av motstandarane blir karakterisert som høgreradikalt og framandfiendtleg.

* Grunnlagt i 1988. Blant dei tidlege medlemmene og grunnleggjarane hadde fleire bakgrunn frå høgreekstreme og rasistiske miljø. Partiet har dei siste åra gjort mykje for å distansere seg frå desse, men har stått fast på at islam er ein trussel mot det svenske samfunnet.

* Jimmie Åkesson har vore partileiar sidan 2005.

* SD fekk 12,9 prosent av stemmene i valet i 2014. På eit gjennomsnitt av meiningsmålingane no ser partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valet 9. september.

* SD er det tredje største partiet i Riksdagen med 49 av 349 representantar. Partiet er på vippen mellom dei to blokkene i Riksdagen. Ingen av dei andre partia har vilja samarbeide med partiet.

(Kjelde: NTB, val.digital)

