Amnesty lastar EU for at menneske på veg til Europa druknar i Middelhavet

utenriks

Så langt i år har 1.514 flyktningar omkomme mens dei har prøvd å krysse Middelhavet for å komme til Europa. I juni vart det registrert 564 dødsfall, noko som er ny månadsrekord. I juli omkom ytterlegare 157 menneske.

Auken har komme samtidig som færre menneske på flukt frå fattigdom, krig og forfølging har greidd å ta seg levande til Europa via ruta til Italia.

Amnesty International meiner at auken blant anna kjem av politikken til den nye høgrepopulistiske regjeringa i Roma, som har gjort det vanskelegare å drive redningsoperasjonar i Middelhavet.

– Ein del dødsfall langs denne farlege ruta er uunngåelege så lenge smuglarane tvingar folk til å reise i overfylte båtar som ikkje er sjødyktige, utan mat, vatn, sikkerheitsutstyr og tilstrekkeleg med drivstoff om bord. Men den siste auken i talet på dødsfall på sjøen kan ikkje berre blir avvist som uunngåelege uhell, heiter det i ein ny Amnesty-rapport.

Redningsfartøy blir straffa

Den noverande regjeringa i Italia tiltredde 1. juni. Ho er danna av det ytterleggåande høgrepartiet Ligaen og den populistiske Femstjernersrørsla. For å hindre at afrikanarar og folk frå Midtausten tar seg sjøvegen til Europa, har Italia nekta fleire redningsfartøy å leggje til kai. Styresmaktene har òg konfiskert skip som høyrer til frivillige organisasjonar.

Malta har følgt den same linja.

Dette har gjort leite- og redningsoperasjonane «upålitelege, uføreseielege og straffbare», ifølgje Amnesty.

Organisasjonen peikar dessutan på at EU-støtta til den libyske kystvakta, som tvingar båtar tilbake til Nord-Afrika, òg gjer redningsarbeidet vanskelegare.

Tysk-spansk avtale

Onsdag vart det kjent at Tyskland og Spania har vorte einige om at Tyskland skal kunne sende ein del asylsøkarar tilbake til Spania. Avtalen skal tre i kraft 11. august, ifølgje ei talskvinne for innanriksdepartementet i Berlin.

Tyskland prøver å forhandle fram liknande avtalar med Hellas og Italia.

Statsminister Angela Merkel reiser i helga til Spania for å diskutere innvandring og asylpolitikk med sin spanske kollega, Pedro Sanchez. Samtalane er uformelle og er lagt til ein nasjonalpark ved Sevilla.

