Grottegutar i Thailand får statsborgarskap

Mongkhol Boonpiam (13), Adul Sam-on (14), Pornchai Kamluang (16) og trenaren deira, Ekapol Chantawong (25), var statslause fordi foreldra deira aldri har vore thailandske statsborgarar.

Chiang Rai-provinsen husar fleire stammefolk som lever som statslause fordi provinsen grensar til Laos og Myanmar og ligg 1.000 kilometer frå Bangkok.

Onsdag fekk dei fire gutane thailandske identitetskort og vart tatt i eid som thailandske statsborgarar. No som alle dei 13 personane på fotballaget har statsborgarskap, kan laget ta imot invitasjonar frå store fotballag i utlandet.

Gutane og fotballtrenaren deira vart melde sakna etter at dei gjekk inn i ei grotte for å søkje ly for regnvêret 23. juni. Grotta vart ramma av flaum, og først ni dagar seinare fann britiske dykkarar gutane fleire kilometer inne i grotta.

Den 10. juli vart dei siste gutane redda ut i det som er sagt å vere ein svært risikabel redningsoperasjon.

